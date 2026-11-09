Üçlü görüşmeden iki yeni geçiş noktası kararı çıktı

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme tamamlandı.

Ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda saat 11.15’te başlayan görüşme 14:30’da tamamlandı.

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, BM adına ortak açıklamayı okudu.

Açıklamada, iki liderin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, güven yaratıcı önlemler, müzakere yöntemi ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuları ele almaya devam ettikleri kaydedildi.

İki yeni geçiş noktası eş zamanlı açılacak

BM açıklamasına göre liderler, Akıncılar (Louroujina) ile Limya (Lympia) ve Kambo (Kampos) ile Gemikonağı (Karavostasi) arasında iki yeni geçiş noktasının eş zamanlı açılması konusunda uzlaştı.

Kültürel miras ve çevre projelerinde uzlaşı

İki lider, Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla arşiv materyallerinin paylaşılması ve Çevre Teknik Komitesi tarafından yürütülecek çevre projelerinin ilerletilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.

Eğitim Teknik Komitesi tarafından belirlenen çerçevede, Imagine Projesi’nin yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca liderler, Kriz Yönetimi Teknik Komitesi’ne acil durumlara hızlı müdahale edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması talimatı verdi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ise diğer faaliyetlerinin yanı sıra belirli Maronit kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyon çalışmalarını ilerletmesi kararlaştırıldı.

Diğer geçiş noktaları da görüşüldü

Açıklamada, liderlerin diğer geçiş noktalarının açılması ve bekleyen konuları da ele aldığı belirtildi.

Geçiş noktaları, müzakere yöntemi ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceği, ayrıca gelecek haftalarda BM Genel Sekreteri ile üçlü bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.