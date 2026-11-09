Kesinleşen aday listesi ilan edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.

YSK’dan yapılan açıklamada, listelerin, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61. maddesi uyarınca ilan edildiği ifade edildi.