Kesinleşen aday listesi ilan edildi
YSK, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Seçimler için kesinleşen aday listelerini ilan etti.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.
YSK’dan yapılan açıklamada, listelerin, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61. maddesi uyarınca ilan edildiği ifade edildi.
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