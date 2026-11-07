DAÜ öğrencileri zeytin hasadından sofraya Kıbrıs kültürünü deneyimledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) ve Turizm Kulübü iş birliğiyle, “Zeytin Hasadı, Çakıstes Üretimi ve Zeytinyağının Yolculuğu” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. “Zeytin kültürü dalda başlar, sofrada hayat bulur” sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Mehmetçik, Ergazi ve Kilitkaya köylerine gerçekleştirdikleri ziyaretler aracılığıyla zeytin hasadını, çakıstes yapımını, zeytinyağı ve tahinin yerel üretim süreçlerini ve Kıbrıs mutfağını yakından tanıma fırsatı buldular.

Etkinliğin ilk durağı, Mehmetçik köyündeki zeytin bahçeleri oldu. Etkinlik başında DAÜ Turizm Fakültesi’nden Uzm. Erol Adalıer, Mehmetçik köyünün geçmişten günümüze uzanan tarihçesini katılımcılar ile paylaştı. Ardından Mehmetçik sakini Ersin Şemi ve Erol Adalıer, öğrencilere zeytin hasadı hakkında bilgi vererek el ve makine yardımıyla gerçekleştirilen toplama yöntemlerini tanıttılar. Ziyaret sırasında Kıbrıs’ın farklı bölgelerindeki zeytin yetiştiriciliğine ve bölgelere göre değişen hasat dönemlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Mehmetçik sakini Nurşen Şemi ve Sahra Temiz ise öğrencilere çakıstesin hazırlanışını anlattılar.

Etkinliğin ikinci durağı ise Ergazi köyünde bulunan Yağcıoğlu Zeytinyağı Fabrikası oldu. Ziyarette Selden Yağcıoğlu, yeşil zeytinin işlenerek zeytinyağına dönüştürülmesini aşamalı olarak anlattı. Öğrenciler, üretimdeki aşamaları ve bu aşamaların birbirine bağlı işleyişini gözlemleyerek zeytinyağı üretimi hakkında bilgi edindiler. Fabrika ziyaretinde tahin üretimi de uygulamalı olarak gösterildi. Yağcıoğlu ayrıca öğrencilere köy hellimi ve köy çöreği ikramında bulunarak, öğrencilerin yerel ürünleri tanımalarına olanak sağladı.

Programın son durağı, Kilitkaya köyündeki Garavolli Restoran oldu. DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Şef Tanya Kilitkayalı, zeytinin ve zeytinyağının Kıbrıs kültüründeki önemine değinerek, bu ürünlerin yerel mutfak ve gündelik yaşam içindeki yerini anlattı. Öğrenciler Kıbrıs’a özgü fırın kebabının tadına bakarken, bazı katılımcılar Kıbrıs mutfağının geleneksel lezzetlerini de deneyimleme şansı yakaladılar. Söz konusu etkinlik sonunda Kilitkayalı, katılımcıları buhurdanlıkla buhurlayarak Kıbrıs kültürüne ait geleneksel bir uygulamayı öğrencilerle buluşturdu. Böylece bahçede başlayan üretim ve kültür yolculuğu, yerel lezzetlerin ve geleneklerin paylaşılmasıyla tamamlandı.

Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Kandemir böylesine kültürel ve eğitsel bir deneyimi öğrencilere kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların öğrencilerin yerel halk ile bağ kurmasına ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladığını vurguladı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, öğrencilerin yerel üretim süreçlerini ve Kıbrıs mutfak kültürünü yerinde tanımalarının eğitimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, etkinliğe katkı koyan üreticilere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, öğrencilerin yerel üreticilerle bir araya gelmesine, üretim süreçlerini yerinde incelemesine ve Kıbrıs’ın kültürel mirasını deneyimleyerek öğrenmesine olanak sağladı. Zeytin hasadı, çakıstes yapımı, zeytinyağı ve tahin üretimi ile geleneksel mutfak kültürünü bir araya getiren program, sınıf ortamındaki öğrenmeyi saha deneyimiyle destekledi.