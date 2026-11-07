Bas Attila Manizade, 10’uncu ölüm yıl dönümünde konserle anıldı

Kıbrıslı opera sanatçısı merhum Bas Attila Manizade, vefatının 10’uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen konserle anıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) iş birliğinde düzenlenen Bas Attila Manizade anma konseri, dün saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Konserde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve tenor Efe Kışlalı ile KKTCDOB’un kurucu sanatçıları soprano Sermin Dikmen Töre ve bariton Tuğrul Enver Töre solist olarak sahne aldı.

Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşlik ettiği konserde, merhum sanatçının eşi ve opera rejisörü Aytaç Manizade de konuşmacı olarak yer aldı.