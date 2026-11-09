Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı, yaralandı

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda bu sabahın erken saatlerinde kaza yapan alkollü motosiklet sürücüsü, yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 162 miligram alkollü olan Kenan Yıldız (E-26), yönetimindeki YT 378 plakalı motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada Erülkü çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, çemberdeki bordür taşları ile çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Sürücü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.