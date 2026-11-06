Şirket Etkinliklerinde Tekne Kiralama: Yılsonu ve Ramazan Organizasyonları İçin Kontrol Listesi

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Kurumsal etkinlik planlayan bir İK ya da ofis yöneticisi için en zor kısım çoğu zaman mekân seçimidir. Toplantı odası fazla resmî, restoran fazla sıradan kalabilir. Boğaz'da bir teknede düzenlenen şirket yemeği ise çalışanları ofisin dışına çıkarıp aynı programda buluşturmanın bir yolu. Ancak denizde etkinlik kurmak, karada olduğundan farklı bir lojistik gerektirir. Bu yazıda sorulması gereken soruları ve dikkat edilecek noktaları topladık.

Neden tekne? Neden değil?

Teknenin artıları belli: katılımcılar tek bir mekânda toplanır, program kesintisiz ilerler ve manzara ek dekor ihtiyacını azaltır. Eksileri de var: mekân hareket halindedir, hava ve deniz koşullarına bağlıdır ve katılımcıların bir kısmı deniz tutmasından çekinebilir. Etkinliği duyurmadan önce bu çekinceleri kısa bir anketle ölçmek mantıklıdır.

Kapasite ve düzen

Her tekne farklı bir oturma ve ayakta kapasiteye sahiptir. Kokteyl düzeninde daha fazla kişi ağırlanabilirken, oturmalı yemek düzeninde kapasite düşer. Şirket etkinliğinde sunum yapılacaksa ses sistemi, mikrofon ve ekran ihtiyacını teklif aşamasında belirtin. Boğaz'da özel tekne kiralama hizmeti veren firmalar genellikle grup büyüklüğüne göre farklı tekne seçenekleri sunar; bu seçeneklerin kapasitelerini yazılı olarak istemek gerekir.

Bütçe ve onay süreci

Kurumsal satın almada teklifin karşılaştırılabilir olması önemlidir. Teklifleri benzer kapsamda toplayın: süre, menü, içecek, ses ve ışık, servis ekibi, KDV durumu ve ek hizmetler aynı başlıklar altında listelenmeli. Ayrıca fatura kesim koşulları, ödeme takvimi ve iptal şartları yönetim onayına sunulmadan önce netleştirilmelidir. Kesin rezervasyonda toplam bedelin üçte biri kapora olarak talep edilen modeller yaygındır; bu oran ve iade koşulu sözleşmede açıkça yer almalıdır.

Lojistik: çalışanlar nasıl gelecek?

Biniş noktasını erken duyurun; iskele adresi ofis adresiyle aynı olmayabilir.

Toplu taşıma alternatiflerini ve araçla gelenler için otopark bilgisini paylaşın.

Çalışanların biniş için 30-45 dakika önceden iskelede olması gerektiğini belirtin.

Dönüş saati ve çalışanların eve ulaşımı için kısa bir plan hazırlayın.

Program kurgusu

İki-üç saatlik bir şirket yemeğinde sunum ve konuşmalar yemekten önce, müzik ve sohbet ise yemekten sonra yer alırsa akış rahat olur. Uzun konuşmalar, denizdeki ses koşulları yüzünden dinlenmesi zor hale gelebilir; kısa ve net tutmak iyi bir kuraldır. Eğer etkinlikte ödül veya plaket töreni yapılacaksa, bunu ilk bölüme almak yorgunluğun önüne geçer.

Yılsonu organizasyonu

Yılsonu etkinliklerinde çalışanlara aile üyeleri veya partnerleriyle katılma hakkı tanıyan şirketler de var. Gece yarısı kutlaması istenirse teknede yılbaşı organizasyonu için hem biletli tur hem de özel kiralama seçeneklerini karşılaştırabilirsiniz. Biletli tur, hazır bir paketle sizi masa düzenine yerleştirir; özel kiralama ise yemek, müzik ve saat konusunda daha fazla esneklik sunar. Aralık ayında soğuk hava nedeniyle kapalı ve ısıtmalı salon bulunmasına dikkat edin.

Ramazan dönemi için

Ramazan'da kurum ve dernekler iftar organizasyonlarını tekne üzerinde düzenleyebiliyor. Ramazan'da teknede iftar organizasyonu planlıyorsanız menü türünü, içecek kapsamını ve iftar saatine göre kalkış planını teklif aşamasında netleştirin. Katılımcıların dini hassasiyetleri farklılık gösterebilir; davet metninde programın içeriğini açık biçimde belirtmek önemlidir.

Kısa kontrol listesi

Katılımcı sayısı ve olası gelmeyecekler için yedek pay

Menü seçenekleri ve özel beslenme ihtiyaçları

Ses sistemi, mikrofon ve sunum ekipmanı

Kapalı salon ve kötü hava planı

Sigorta, can yeleği ve izin belgeleri hakkında yazılı bilgi

Kapora, kalan ödeme ve iptal koşulları

Fotoğraf-video gibi ek hizmetlerin fiyatı

Çalışan katılımını artırmak

Katılım oranı, etkinliğin başarısını belirleyen ilk göstergelerdendir. Davetin erken gönderilmesi, programın içeriğinin açıkça anlatılması ve katılımın zorunlu olmadığının belirtilmesi çalışanların kendini rahat hissetmesini sağlar. Deniz tutmasından çekinenler için sakin bir rota ve kapalı salon seçenekleri hakkında bilgi vermek ek bir güven unsurudur.

Etkinlik sonrası değerlendirme

Organizasyondan sonra kısa bir geri bildirim formu paylaşmak, bir sonraki etkinlik için değerli veri sağlar. Menü, süre, ses düzeni, biniş süreci ve genel memnuniyet gibi başlıklarda anonim bir anket yeterlidir. Elde ettiğiniz sonuçlar, gelecekteki tedarikçi seçimlerinde de yol gösterici olur.

Kurumsal bir etkinlik, ne kadar farklı bir mekânda olursa olsun, iyi bir ön hazırlık olmadan başarıya ulaşmaz. Tekne seçeneğini değerlendiriyorsanız, önce çalışanların beklentisini, sonra bütçe ve lojistik ayrıntılarını netleştirin; teklifleri yazılı olarak karşılaştırın ve program akışını erken paylaşın.