Safir Serisi görkemli bir geceyle final yapıyor

Kıbrıs’ın tarihi, mitolojisi ve çok kültürlü yapısından ilham alınarak yazılan Safir Serisi’nin destansı finali için hazırlanan gecede edebiyat, görsel sanatlar ve müzik bir araya gelecek.

Gecenin ana sponsorluğunu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi üstlenirken; KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Lefkoşa Türk Belediyesi, CityMall, Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği, Telsim Vodafone Grup Şirketi ve Işık Kitabevi etkinliğe katkı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor.

Final gecesinin kırmızı halı bölümü de özel bir moda iş birliğine sahne olacak. Kemal B. Caymaz, Kıbrıslı genç moda tasarımcısı Doren Erişmen imzalı takımlarıyla kırmızı halıda konukları karşılayacak.

Gecede Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği sanatçılarının “Çobanyıldızı Krallığı” kitabından ilham alarak hazırladıkları eserlerden oluşan özel sergi de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında Lefkoşa Belediye Orkestrası Yaylı Trio dinletisi de gerçekleştirilecek.

“Çobanyıldızı Krallığı” Sergisi’nde Bahire Deniz, Devrim Tayanç Malyalızade, Ebru Kırmızı, Eser Keçeci, Fatma Özok, Giovanna Fregni, Gökçe Keçeci, Gonca Akbudak, Hanım Taghiyeva, Heidi Trautmann, İmge Tonyalı, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Merve Bilgiç, Mine Korudağ, Mustafa Öztunç, Necla Ecem Kızıl, Özge Yücesoy, Özlem Kul Durmaz, Raif Kızıl, Rana Özdoğa, Tülay Pirgalıoğlu ve Zehra Başaran’ın el yapımı kâğıt kullanarak özel olarak ürettikleri eserler yer alacak.

Sergi, açılış gecesinin ardından 12 Kasım’a kadar her gün 10.00–18.00 saatleri arasında Bedesten’de ziyaret edilebilecek.

Safir’in 2016 yılında başlayan ve on yıla yayılan fantastik yolculuğu, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.00’de Bedesten, Lefkoşa’da serinin okurları, edebiyat ve sanat dünyasını bir araya getirecek görkemli bir finalle tamamlanacak.