KTTB'den 8 Kasım mesajı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri ve Radyoloji Uzmanı Dr. Sinem Şığıt İkiz, 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tanısal görüntüleme yöntemlerinin önemine dikkat çekerek, "Sadece cihaz almak nitelikli radyoloji hizmetine yetmez” dedi.

İkiz, radyolojinin hastalıkların erken tanısı, tedavinin planlanması ve hasta takibindeki temel rolünü vurgulayarak; doğru tetkik seçiminde hastanın muayene bulgularının, ön tanısının ve radyasyon riskinin gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

İkiz, tetkiki isteyen hekim ile radyoloji uzmanının iş birliği içinde çalışmasının gereksiz tekrarları önleyeceğini belirtti.

"Nitelikli ve sürdürülebilir bir radyoloji hizmeti, yalnızca cihaz satın almakla kurulamaz" diyen İkiz, cihazların bakımlarının, kalite kontrollerinin ve teknik servis desteğinin de planlanması gerektiğini söyledi.

İkiz; kamu sağlık kuruluşlarındaki personel eksikliğinin, yetersiz bakım-onarımın ve gereksiz tetkiklerin merkez hastanelerde randevu sürelerini uzatarak hizmete erişimi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Sinem Şığıt İkiz, görüntüleme hizmetlerini doğru kullanmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, tüm radyoloji çalışanlarının Dünya Radyoloji Günü’nü kutladı.