Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu’nun 4’ücüsü yapılacak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu, “Sürdürülebilirlik” temasıyla 24-25 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Kültür Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ile Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek sempozyum, Çatalköy’deki Acapulco Resort Otel’de yapılacak.

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda kültürel mirasın korunması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konuları ele alınacak.

Sempozyumun konu başlıkları arasında kültürel miras politikaları ve sürdürülebilir yönetim, iklim değişikliği ve çevresel riskler, koruma ve restorasyon, müzecilik, arkeolojik alanların yönetimi, toplumsal bellek ve kültürel süreklilik yer alıyor.

Dijital belgeleme, üç boyutlu tarama, yapay zekâ, sanal müzeler ve dijital sergiler gibi teknolojik uygulamalar da değerlendirilecek.

İlgili alanlardan araştırmacıların bildiri sunmaya davet edildiği sempozyum için bildiri özetleri 1 Ocak 2027’ye kadar kabul edilecek. Kabul ve ret sonuçları 17 Ocak’ta, sempozyum programı ise 17 Şubat’ta açıklanacak.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye kumad.org adresinden ulaşılabilecek. Bilgi ve başvuru için [email protected] e-posta adresi veya +90 544 613 16 38 numaralı telefon üzerinden iletişim kurulabilecek.