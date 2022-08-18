Taşeron firma kayıtsız çıktı

Ertuğrul SENOVA

İskele’de, ‘Uzun Group of Companies’e ait inşaatta çalıştığı sırada 21 metre yükseklikten düşen 49 yaşındaki Şirin Uçkun’un ölümü; hem inşaatın, hem de taşeron firmanın kaçak olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Uçkun’un ölümü sonrası, belediyeden ruhsat almadığı tespit edilen inşaat, İskele Belediyesi tarafından mühürlendi.

İnşaatın taşeronunun ise Taşeronlar Birliği’ne kaydının olmadığı; yani, kaçak olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili yapılan polis soruşturması kapsamında, şirket direktörü Şefik Uzun dahil olmak üzere toplamda 3 kişi tutuklandı.

Öte yandan ‘Uzun Group of Companies’in Kurucu Direktörü Gürsel Uzun, inşaatın kaçak olmadığını iddia etti, “Tüm dairelerden gerekli izinler alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın ardından gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre söz konusu inşaatla ilgili tüm dairelerden onay alındı. Ancak söz konusu izinlerin, emirname yürürlüğe girmeden önce alınmış olması nedeniyle, inşaat ruhsatı emirnameye takıldı. Fakat inşaata, belediyeden ruhsat almadan başlandı. Bu bilgileri belediye başkanı da teyit etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, inşaat ruhsatı alınmadığından dolayı inşaatın mühürlendiğini söyledi, ruhsatın emirnameye takıldığını belirtti.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise Çalışma Bakanlığı’nın soruşturmasının sonuçlanmasını beklediklerini ancak taşeron firmanın, KKTC’de kayıtlı olmadığı bilgisini edindiklerini belirtti.

Gürcafer, “Bu ülkedeki ölümlü kazaların yüzde 98’i ruhsatlı inşaatlarda yaşandı. Esas tartışılması gereken, iş sağlığı ve güvenliği” yorumunu yaptı.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu: “İnşaat mühürlendi”

YENİDÜZEN’e konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu inşaatla ilgili belediyeden onay alınmadığını, inşaat ruhsatı verilmediğini, bu nedenle mühürlendiğini ifade etti.

İnşaatın “gözden kaçtığını”, bilgileri dahilinde olmadığını, olay sonrası inşaat ruhsatının olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

“Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirdi”

İnşaatın, ilgili tüm dairelerden gerekli izinlerini aldığını ancak yürürlükteki emirname nedeniyle onaylanmadığını ifade eden Sadıkoğlu, “Emirname bugün kalksa, inşaat ruhsatı alabilirdi” dedi.

KTİMB Başkanı Gürcafer: “Taşeron firma, birliğe kayıtlı değil”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise Çalışma Bakanlığı’nın başlattığı soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ülkedeki ölümlü iş kazalarının yüzde 98’inin, ‘ruhsatlı inşaatlarda’ gerçekleştiğini söyleyen Gürcafer, “Esas tartışılması gereken, iş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetiminin olmamasıdır” dedi.

Taşeron firmanın kaçak olduğunu, Taşeronlar Birliği’ne kayıtlı olmadığını belirten Gürcafer, “Peki kayıtlı taşeron olsa, orada iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorun ortaya çıkmayacak mıydı? İŞ sağlığı güvenliği ve yapı denetimi konusunu tartışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Refikoğlu: “İşçi turist vizesi ile adaya geldi”

Şehir Plancıları Odası eski Başkanı Merter Refikoğlu ise ölen işçinin turist vizesi ile adaya geldiğini ve inşaatta çalıştırıldığını iddia etti. YENİDÜZEN, söz konusu iddiayı doğrulatamadı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Refikoğlu, inşaatı “vergileri ödenmemiş bir gecekonduya” benzetirken, taşeron ve işçinin de kaçak olduğunu ifade etti.

Uzun: “İşçi de inşaat da kaçak değil”

Öte yandan ‘Uzun Group of Companies’in Kurucu Direktörü Gürsel Uzun ise, “Ne işçi ne de inşaat kaçak değil” iddiasında bulunarak, “Tüm dairelerden gerekli izinler alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın ardından gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.