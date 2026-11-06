Bomba ihbarı yapılan uçak Larnaka’ya güvenli şekilde indi

Prag’dan Kıbrıs’a sefer yapan Wizz Air uçağına, kalkış öncesinde bomba ihbarı yapıldı. Çek güvenlik güçlerinin aramasının ardından uçuşuna devam eden uçak, Larnaka Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.

Prag’dan Larnaka’ya gitmek üzere havalanan Wizz Air’e ait yolcu uçağı, kalkış öncesinde yapılan bomba ihbarına rağmen Kıbrıs’a güvenli şekilde ulaştı. Olayda herhangi bir yolcu veya mürettebatın zarar görmediği bildirildi.

Cyprus Mail’e konuşan polis yetkilileri, bomba ihbarının uçağın kalkışından önce yapıldığını doğruladı. Çek güvenlik güçlerinin uçakta arama gerçekleştirmesinin ardından uçağın seferine devam ettiği belirtildi.

Larnaka Havalimanı’na varışta standart güvenlik prosedürleri uygulandı. Önlem amacıyla uçak, havalimanının eski terminaline yönlendirildi. Savunma Bakanlığı kaynakları ise Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (JRCC) olası bir acil duruma karşı alarma geçirildiğini açıkladı. JRCC, havacılık ve denizcilik kazalarında arama-kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

Wizz Air’in W64600 sefer sayılı uçağı, planlanan 13.35 kalkış saatinden 30 dakika sonra, 14.05’te Larnaka’ya iniş yaptı.

Prag Havalimanı’nda dokuz uçak hedef alındı

Wizz Air Sözcüsü Denisa Heitmankova, söz konusu uçağın cuma günü Prag Havalimanı’nda bomba ihbarı yapılan dokuz uçaktan biri olduğunu açıkladı.

Uçaktaki yolcuların bir bölümünün Danimarka, İngiltere ve İspanya’dan geldiği, diğer yolcuların ise Kıbrıs, Hollanda, Romanya, İtalya ve İngiltere’ye seyahat ettiği belirtildi.

Yetkililer, havalimanındaki operasyonların normal şekilde sürdüğünü açıklarken, Prag Havalimanı ve Çek polisi uçuşlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Avrupa genelinde bomba ihbarları

Olay, hafta boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşanan bomba ihbarlarının son halkası oldu.

Çek polisi, perşembe günü gelen ihbarlar üzerine dört uçakta arama yaptı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü de cuma günü Londra Stansted ve Brüksel’den Sofya’ya gelen iki uçağın bomba ihbarı aldığını, her iki uçağın da güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı.

Portekiz polisi ise Lizbon’dan Roma’ya gitmek üzere hazırlanan bir Ryanair uçağının da bomba ihbarının hedefi olduğunu bildirdi.

Hafta boyunca onlarca ticari uçuş ihbarlardan etkilendi. Bazı uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirilirken, bazı uçuşlara savaş uçakları eşlik etti.

İhbarların arkasında henüz herhangi bir kişi veya grup sorumluluk üstlenmedi. Yetkililer, Avrupa genelinde yaşanan ihbarların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda da henüz açıklama yapmadı.