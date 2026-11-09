Fidias, Ukrayna'daki bir sitenin kara listesinde

Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayotu, Ukrayna’nın çıkarları aleyhine faaliyet gösterenleri ifşa eden “Myrotvorest” isimi internet sitesinde istenmeyen kişi ilan edildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu internet sitesinin, Ukrayna’nın çıkarları aleyhine ve Rusya’nın lehine faaliyet gösterdiğini iddia ettiği kişilerin bir listesini yayınladığını, listede Fidias’ın da adının yer aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu sitede, Fidias’ın 2023 ve 2025 yıllarında Rusya’yı gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin ayrıntılara yer verildiğini ve Ukrayna’ya silah satışı aleyhine yaptığı açıklamaların da yansıtıldığını aktardı.