Saç Ekimi Ne Zaman Yapılmalıdır?

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Kişinin saç dökülmesinin şiddeti ve genel sağlık durumu da zamanın belirlenmesi için değerlendirilmesi gereken etkenler arasında yer alır. Genellikle dökülme sürecinin yavaşladığı veya büyük ölçüde tamamlandığı dönemler cerrahi müdahale için en uygun zaman dilimi olarak kabul edilir. Saç dökülmesinin aktif olarak devam ettiği erken evrelerde ise işlem yapılması önerilmez. Bunun nedeni ise ilerleyen süreçte dökülme devam edebilir ve erken dönemde işlem yapıldığı takdirde bir süre sonra farklı bölgelerde açıklıklar oluşabilir. Donör bölgedeki saç köklerinin kalitesi ve saç derisinin yapısı da işlemin ne zaman yapılacağının belirlenmesinde rol oynar. Bu doğrultuda saç ekimi ne zaman yapılmalı sorusuna yanıt verilebilmesi için öncelikle kişinin saç dökülme tipinin değerlendirilmesi gereklidir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi, saç seyrelmesi veya kelleşme sorunu yaşayan kadınlara ve erkeklere uygulanabilen bir işlemdir. İşlem, donör alandan alınan sağlıklı saç köklerinin dökülme yaşanan bölgelere nakledilmesi ile gerçekleşir. Cerrahi planlama öncesinde hastanın doğal saç çizgisi belirlenir. Saç ekimi uygulanırken genellikle lokal anestezi yapılır ve böylelikle kişiler işlem esnasında ağrı ya da acı hissi yaşamaz. Cerrahi yöntemlerle toplanan greftler, saç derisinde açılan kanallara yerleştirilir. FUE ya da DHI gibi farklı yöntemlerle saç ekiminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Hangi tekniğe başvurulması gerektiği ise kişinin saç yapısına ve dökülme derecesine göre uzman hekimler tarafından belirlenir.

Saç Ekimi Ne Zaman Yapılmalı?

Saç ekimi ne zaman yapılır kısaca bahsetmek gerekirse, işlem genellikle saç dökülmesinin stabil bir evreye ulaştığı aşamada gerçekleştirilir. Genç yaşlarda ani saç kayıplarının yaşanması halinde bir süre beklenmesi önerilir. İlerleyen yaşlarda saç dökülme çizgisinin ve dökülme modelinin netleşmesi göz önüne alınmalıdır. Orta yaşlarda ise kişinin dökülme tipine bağlı olarak işleme başlanabilir. Donör bölgede yani özellikle kulak arkasındaki kısımlarda saç yoğunsa ve kök kalitesi uygunsa saç ekimi planlaması yapılır. İşlemin her mevsimde uygulanması mümkündür ancak güneş ışınlarından ve terlemeden kaçınılması gereklidir. Bu nedenle kış veya sonbahar aylarında operasyonun yaptırılması tercih edilebilir.

Saç Ekimi Ne Zaman İyileşir?

Saç ekimi sonrasında ilk 10 ila 15 günlük süre içerisinde kabuklanma süreci tamamlanmış olur. Bu süreçte ekilen kökler de bölgeye adapte olmaya başlar. Daha sonra ise geçici bir dökülme süreci olan şok dökülme evresine geçiş yapılır. Operasyon gerçekleştikten yaklaşık 6 ay sonra gözle görülür sonuçlar elde edilir. Fakat tam sonuç ve iyileşme işlemden 12 ay sonra gözlemlenir. Saç ekimi fiyatları ve tedavi planlaması hakkında detaylı bilgi almak için Medical Park hastanelerinden randevu oluşturabilirsiniz.

İkinci Saç Ekimi Ne Zaman Yapılmalı?

İkinci saç ekimi, ilk operasyondan yaklaşık olarak 8 ila 12 ay sonrasında uygulanmalıdır. Özellikle ilk operasyon sonrasında saç yoğunluğunun istenilen düzeyde olmadığı ya da dökülmenin devam ettiği durumlarda ikinci operasyon önerilebilir. İkinci işlem için ilk operasyon sonrasında ekilen köklerin tamamen çıkması ve saç derisinin sağlıklı hale gelmesi beklenir.

Erken dönemde ikinci işlemin yapılması, cilt dokusuna zarar verebilir. İlk operasyon sonrasında düzenli kontrollere gidilir ve bu süreçte uzman hekimler, ikinci ekim işlemine gerek olup olmadığını değerlendirir. Gerekli olması halinde saç ekimi planlaması tekrar yapılır ve kişi için en uygun zaman belirlenir.

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Saç Ekimi Nedir? Saç Ekimi Nasıl Yapılır?