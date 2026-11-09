"KKTC'yi tanıyın, barışa destek olun"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde ve birçok uluslararası zeminde KKTC’nin tanınması ve desteklenmesine ilişkin mesaj ve çağrılar hatırlatılarak Türkiye'nin yakın zamandaki beklentilerinin ve yeni dönemde bu hususta atılabilecek adımların ne olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası, bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller, zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır."

Erdoğan, yeni dönemde de aynı çağrı çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi, adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir." diye konuştu.