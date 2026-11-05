Kışın Premium Araç Kullanmak: Lastik, Çekiş ve Bakım İpuçları

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Düşük sıcaklık, buzlu yollar ve yoğun yağış araçların hem mekanik performansını hem de sürüş güvenliğini etkileyebilir. Premium araçlar güçlü motorları ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle kışa daha hazırlıklı gibi görünse de doğru lastik ve düzenli kontrol olmadan bu avantajdan tam anlamıyla yararlanamayabilirsiniz. Bu rehberde kış mevsimine güvenle girmeniz için en önemli adımları özetledik.

Otomobil Kışlık Bakımı Ne Zaman Yaptırılmalı?

Otomobil kışlık bakımı için ideal dönem, sıcaklıkların düzenli olarak 7°C'nin altına inmediği sonbahardır. Bu süreçte lastik geçişi, akü testi, fren kontrolü ve sıvı seviyeleri birlikte ele alınırsa hem zamandan hem de masraftan tasarruf edilebilir. Premium araçlarda elektronik sistemlerin de test edilmesi, özellikle soğukta ortaya çıkabilecek sensör ve akü kaynaklı sorunları önceden gösterir. Bu kontrolleri hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için yetkin bir araç servis bakım hizmetinden yararlanılabilir.

Kış Lastiği Premium Segment Bir Araç İçin Vazgeçilmez mi?

Kış lastiği gereksinimi segment fark etmeksizin her araç için bütük önem taşır. Hava sıcaklığı düzenli olarak 7°C'nin altına düştüğünde yaz lastiklerinin kauçuk yapısı sertleşir, fren mesafesi uzar ve direksiyon hakimiyeti azalır. Kış lastikleri özel kauçuk bileşimi ve derin desenleriyle soğukta esnekliğini korur. Özel araçlar için yasal bir zorunluluk bulunmasa da güvenlik açısından şiddetle önerilir. Ticari araçlarda ise zorunluluğun geçerli olduğu tarih aralıklarını ise her sezon güncel duyurulardan kontrol etmek gerekir. Unutulmamalıdır ki kış lastikleri soğuk ve yağışlı havalarda güvenli yolculuk için bir gereksinim.

Kış lastiği seçerken şunlara dikkat edin:

Lastiğin yanağında 3PMSF (kar tanesi) veya M+S işareti bulunmalıdır.

Dört tekerleğe de aynı tip lastik takılmalıdır; iki lastikle yetinmek dengeyi bozar.

Diş derinliği yasal sınır olan 1,6 mm'nin üzerinde olmalı, kar ve buz için mümkünse 4 mm altına inmemelidir.

Üretim tarihi (DOT kodu) kontrol edilmeli, çok eski lastikler servise gösterilmelidir.

Çekiş ve Kaymaya Karşı Ne Yapmalı?

Daha iyi çekiş sağlayan dört çeker sistemler kalkış sırasında avantajlıdır. Ancak bu durum fren mesafesini kısaltmamakta veya viraj güvenliğini tek başına garanti etmemektedir. Bu yüzden sürüş destek sistemleri olsa bile hızınızı düşürün takip mesafesini artırın ve ani fren ya da direksiyon hareketlerinden kaçının. Eğer hava durumunda yoğun kar bekleniyorsa lastik ölçünüze uygun kar zincirini bagajda bulundurun ve takışını önceden deneyin. Ayrıca lastik basıncını da sık sık kontrol edin. Zira soğuk havalar basıncı düşürebilir ve yol tutuşunu zayıflatabilir.

Kışın Araç Kullanımında Dikkat Edilecek Sürüş Kuralları

Kışın araç kullanımı sırasında en etkili önlem doğru sürüş alışkanlıklarıdır. Yola çıkmadan önce camları, aynaları ve tavanı kardan temizleyin; çünkü tavanda biriken kar frenleme anında ön cama kayabilir. Hava durumu ve yol raporlarını takip edin, yolculuk için daha fazla zaman ayırın. Bunların yanında motor çalışır durumdayken kapalı bir alanda beklemeyin; özellikle kara saplanırsanız egzoz çıkışının açık olduğundan emin olun.

Kışın Araç Bakımı: Kontrol Listesi

Kışın araç bakımı, soğuk bastan önce yapıldığında en verimli sonucu verir. Aşağıdaki başlıklar kontrol listenizin temelini oluşturabilir:

Antifriz ve soğutma sistemi: Karışım oranı ve türü için kullanım kılavuzunu esas alınmalı.

Karışım oranı ve türü için kullanım kılavuzunu esas alınmalı. Akü: Voltaj ve şarj kapasitesi test edilmeli, kutup başları temiz ve sıkı olmalıdır.

Voltaj ve şarj kapasitesi test edilmeli, kutup başları temiz ve sıkı olmalıdır. Motor yağı: Üreticinin önerdiği viskozite ve spesifikasyon kullanılmalıdır.

Üreticinin önerdiği viskozite ve spesifikasyon kullanılmalıdır. Fren sistemi: Balata, disk ve fren hidroliği kontrol edilmelidir.

Balata, disk ve fren hidroliği kontrol edilmelidir. Aydinlatma ve görüş: Farlar, sis farları ve silecek lastikleri sağlam olmalı, depo donmaya dayanıklı kışlık cam suyu ile doldurulmalıdır.

Farlar, sis farları ve silecek lastikleri sağlam olmalı, depo donmaya dayanıklı kışlık cam suyu ile doldurulmalıdır. Yakıt ve egzoz: Depo mümkün olduğunca dolu tutulmalıdır.

Eğer yeni bir araç arayışındaysanız kış koşullarını da hesaba katmak doğru olur. Borusan Next’te yer alan araç modellerinde araçların TSE onaylı uzman ekspertiz raporu, teknik detayları ve donanım bilgileri şeffaf bir şekilde yer almaktadır. Bu bilgiler incelenerek premium segmentte olan Mercedes, Audi ve BMW ikinci el gibi araçları kış koşullarına hızla adapte etmek kolay olacaktır.