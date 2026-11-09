DAÜ ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) arasında, eczacılık eğitiminin uygulama boyutunu güçlendirmek ve geleceğin eczacılarını mesleki yaşama daha donanımlı hazırlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz imza koydu.

İmza töreninde DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet İlktaç ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Üyesi ve Gazimağusa Bölge Kurulu Komite Başkanı Bahar Güzer hazır bulundu.

Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza törenindeki konuşmasında DAÜ olarak toplumsal ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, bu doğrultuda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile imzalanacak olan iş birliği protokolünün sektör-üniversite arasındaki iş birliğini güçlendireceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, protokolün öğrenciler açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, öğrencilerin eğitimlerinde aldıkları bilgileri sektörde edinecekleri deneyim ile pekiştireceklerine inandığını bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin uluslararası alanda elde ettiği başarıların ve eğitim kalitesinin üniversite açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, fakültenin uluslararası standartlarda eğitim sunma hedefi doğrultusunda önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak bu birikimi sektörle kurulacak iş birlikleri aracılığıyla daha ileriye taşımayı ve öğrencilerin uluslararası standartlarda aldıkları eğitimi güçlü mesleki deneyimlerle desteklemeyi önemsediklerini belirtti.

Öksüz

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eğitim verilen kişilerin topluma nasıl kazandırılacağı konusunun son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Öksüz, bu tarz iş birliklerinin topluma ve sektörlere örnek teşkil etmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Gülcan

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan ise protokolde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, protokolün üniversite- sektör iş birliğini güçlendireceğine inandığını söyledi. Prof. Dr. Gülcan, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol…

İmzalanan protokol ile eczacılık eğitiminde teorik bilginin mesleki uygulamalarla daha güçlü şekilde buluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, staj süreçlerinin niteliğinin artırılması ve akademik birikim ile mesleki deneyim arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Üniversite ile meslek örgütü arasındaki iş birliğini güçlendiren protokolün, eczacılık öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra üniversite-sektör iş birliğine de yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.