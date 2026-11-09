“Aşk İçinde Mahpushane” oyunu Başak Buba yararına sahneleniyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Aşk İçinde Mahpushane” oyunu 18 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’da Başak Buba yararına YDU AKKM’de sahnelenecek.

Nazım Hikmet’in hayatını anlatan Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp, yönettiği oyunun tüm bilet geliri Başak Buba’nın tedavisi için katkı sağlayacak.

Bu anlamlı gecenin biletleri www.gisekibris.com adresinden satılacak.

Konuyla ilgili LBT’den yapılan açıklamada, “Bilet alarak bir katkıda siz koyun…” mesajı verildi.