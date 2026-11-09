Uyuşturucu madde tasarrufundan dört tutuklu

Polis basın bültenine göre, Haspolat’ta, polis tarafından şüpheli görülen M.Y.A’nın (E-35) üzerinde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edildi. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Z.B.(E-24) tutuklandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Bostancı trafik ışıkları kavşağında, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü W.S’nin (E-27) şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve araçta arama yapıldı.

Aramalarda tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti, yeşil reçete ile satılan toplam sekiz hap ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan muhtelif malzemeler bulundu. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.Ç.(K-26) tutuklandı.

50 rulo balya yandı

Sazlıköy’de dün bir arazide çıkan yangında, arazide yığın şekilde muhafaza edilen 50 rulo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.