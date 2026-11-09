Deniz Besim, Lucia Wilson Monte Le Son 2026 Festivali’nde sahne alacak
Kıbrıslı piyanist Deniz Besim’in, Lucia Wilson Monte Le Son 2026 Festivali’nde sahne alacağı bildirildi.
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Kıbrıslı piyanist Deniz Besim ile Meksika-Amerika kökenli lirik soprano Lucia Wilson Monte Le Son 2026 Festivali’nin “Ô Féminins” teması kapsamında sahne alacak.
La Répéthèque Sahnesi’nde 21 Kasım’da saat 16.00’da yer alacak konserde, ikili farklı dönemlerden ve coğrafyalardan kadın bestecilerin eserlerine odaklanan özel bir program sunacak.
Programda, Romantik dönem Alman ve Fransız müziğinden çağdaş Latin Amerika repertuvarına uzanan seçkinin yanı sıra Kıbrıs'ın geleneksel müziğinden eserler de yer alacak.
Konser, farklı kültürlerin müzikal mirasını bir araya getirirken kadın bestecilerin müzik tarihindeki yaratıcı mirasını da dinleyicilerle buluşturmayı amaçlıyor.
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