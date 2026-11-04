Rüya Taner, Doha’da sanatseverlerle buluştu

Kıbrıslı Türk piyanist ve Devlet Sanatçısı Rüya Taner, Katar’ın başkenti Doha’da “Asya’nın Tatlı Suları” adlı piyano resitali verdi.

Konser, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği ve Katara Kültür Köyü iş birliğinde, KKTC Doha Temsilciliğinin de katkılarıyla önceki gün Katara Kültür Köyü’nde düzenlendi.

Konsere, TC Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, Katara Kamu Diplomasisi Merkezi Genel Müdürü ve GPDNet Genel Sekreteri Maryam Al Saad, Katar’da görev yapan çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve diplomatların yanı sıra kurum ve kuruluş temsilcileri ile Doha’daki sanatseverler katıldı.