TC’den reel sektöre yüzde 20 faiz oranıyla 300 milyon TL kredi imkanı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynakla, Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimin, yatırımın ve istihdamın desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen 2026 Faiz Destekli Kredi Programları kapsamında, KKTC reel sektörüne yıllık yüzde 20 faiz oranıyla toplam 300 milyon TL kredi imkânı sağlanıyor.

Esnaf ve hizmet, turizm ve tarım sektörlerini kapsayan programlara başvurular, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın KKTC genelindeki şubelerinde devam ediyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi koordinasyonunda yürütülen programlar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 109,8 milyon TL faiz desteği sağlanarak KKTC reel sektörünün uygun koşullarda finansmana erişimi destekleniyor.

Yıllık yüzde 40 faizin yarısı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanıyor

Program kapsamında kullandırılacak kredilerin yıllık yüzde 40 olarak belirlenen faiz oranının yarısı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanıyor. Böylece programdan yararlanan işletmelere yansıyan yıllık faiz oranı yüzde 20’ye düşüyor.

Bu destekle KKTC reel sektörünün finansman maliyetlerinin azaltılması, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, üretim kapasitelerini artırmaları ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

36 ay vadeyle verilecek kredinin üst limiti “Esnaf ve hizmet sektörü için 500 bin TL”, “Orta ölçekli turizm sektörü için 2 milyon TL, “Tarım sektörü içinse 600 bin TL” olarak belirlendi.

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan faiz destekli kredi programlarına başvurular devam ediyor.

Programlardan yararlanmak isteyen esnaf, çiftçi ve turizm işletmecileri, ilgili bankaların KKTC genelindeki şubelerine başvurarak kredi koşulları, uygunluk kriterleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabiliyor.

Kredi başvurularının değerlendirilmesi ve kullandırım işlemleri, programın usul ve esasları doğrultusunda ilgili bankalar tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı faiz desteğiyle KKTC reel sektörüne sunulacak toplam 300 milyon TL tutarındaki uygun maliyetli kredi imkânının; üretimin devamlılığına, işletmelerin finansal açıdan güçlenmesine, yatırımların artırılmasına ve istihdamın desteklenmesine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.