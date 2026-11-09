Genel ve yerel seçimlere yönelik propaganda süreci yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için propaganda sürecinin yarın başlayacağını duyurdu.

YSK’nın 21 ve 22 numaralı duyurularına göre, seçimlere katılan siyasi partiler ile bağımsız adaylar, belirlenen kurallar çerçevesinde duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve diğer propaganda materyallerini dağıtabilecek.

Oy verme gününden önceki gün 5 Aralık Cumartesi saat 18.00’den itibaren ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve propaganda niteliği taşıyan her türlü basılı materyalin dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örnekleri ile YSK tarafından hazırlanan broşürler ise her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda materyallerinde bayrak ve dini ibare kullanımı yasak

YSK, propaganda amacıyla kullanılan duvar ilanları, el ilanları ve diğer basılı materyallerde Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleriyle yazıların kullanılmasının yasak olduğunu bildirdi.

Duvar ilanları belirlenen yerlere asılabilecek

Duyurulara göre, siyasi partiler ile bağımsız milletvekili ve belediye başkan adaylarının duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurulları, köylerde ise köy ihtiyar heyetleri tarafından gösterilen yerlere asılabilecek. Talepte bulunan siyasi partilere ve ilgili bağımsız adaylara eşit ölçüde alan ayrılacak.

Yerel seçimlerde bağımsız muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarına da talep etmeleri halinde, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurulları, köylerde ise köy ihtiyar heyetleri tarafından ilan yeri belirlenecek. Adayların duvar ilanları, masraflarını kendilerinin karşılayacağı taşınabilir panolarda sergilenecek.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmazlarının cam, pencere ve kapılarına, iç taraftan olmak koşuluyla duvar ilanı asabilecek.

YSK, belirlenen yerler dışında ilan asılmasının, yapıştırılmasının veya sergilenmesinin yasak olduğunu da bildirdi.