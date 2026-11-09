Karayolları, Dağ Yolu’ndaki trafiğe kapatılmış kısmın kullanmaması uyarısında bulundu

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Girne Acapulco Kavşağı ile Alevkayası ayrımı arasındaki yolun, transit otomobil ve motosikletler için trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, yolun kullanılmaması uyarısında bulundu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Girne Değirmenlik Dağ Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle; Girne Acapulco Kavşağı ile Alevkayası ayrımı arasındaki yolun kapatılmış kesiminin kullanılmaması ve sürücülerin güzergah boyunca hız sınırlamalarına, trafik işaret, işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri gerektiği de belirtildi.