Creditwest Bank ile Lefke Tenis Derneği arasında sponsorluk anlaşması yenilendi

Creditwest Bank ile Lefke Tenis Derneği arasındaki sponsorluk anlaşması, düzenlenen imza töreniyle yenilendi.

İmza törenine Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel ve Eliz Ulusoy ile Lefke Tenis Derneği Başkanı Kenan Örgen ve antrenör Aziz Tahsildaroğulları katıldı.

2023 yılında kurulan Lefke Tenis Derneği, Lefke bölgesindeki tenis kortlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğin, 6 yaş ve üzerindeki çocuklar, gençler ve yetişkinlerden oluşan toplam 83 üyesi bulunuyor. Dernek, yıl boyunca düzenlediği sportif ve sosyal etkinliklerle farklı yaş gruplarını tenisle buluşturuyor.

İmza töreninde konuşan Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, iş birliğiyle çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimini kolaylaştırmayı ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Pekel, genç sporculara sağlanan desteğin ileride uluslararası düzeyde başarılar elde etmelerine katkı sunabileceğini ifade etti.

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy da bankanın sponsorluk desteğinin yanı sıra teknolojik çözümlerle de derneğe katkı sağlayabileceğini söyledi. Ulusoy, bankanın bilgi teknolojileri ekibinin geliştirebileceği dijital uygulamalarla kort rezervasyonları ve tahsilat işlemlerinin daha kolay yönetilmesine yönelik destek sunabileceklerini kaydetti.

Lefke Tenis Derneği Başkanı Kenan Örgen ise sponsorluk anlaşmasının yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örgen, özellikle çocukların ve gençlerin tenis sporuna kazandırılması ve dernek faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından iş birliğinin önem taşıdığını belirterek Creditwest Bank yönetimine teşekkür etti.