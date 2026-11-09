Hükümet yine nisabı sağlayamadı, Meclis açılamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümet milletvekillerinin nisabı sağlayamaması nedeniyle yine toplanamadı. Meclis’te bir süredir devam eden nisap sorunu bugün de aşılamadı.

Bugün saat 10.00’da başlaması planlanan 60’ıncı Birleşim’de, Başkanlığın sunuşları, güncel konuşmalar ve milletvekillerinin sözlü sorularının ele alınması öngörülüyordu.

Gündemde, Filo Jet gemisinin sefer izni, teknik yeterliliği ve denetimlerine ilişkin soru başta olmak üzere, KIB-TEK’in mali raporları, yurttaşlıklar, kamu istihdamları, sağlık hizmetleri ve belediyelerle ilgili çok sayıda soru da yer alıyordu.