Mimarlar Odası, COP31'e oturumla katılıyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası, Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31), “Ada Ülkesi Örneğinde İklim Dirençli Mimarlık ve Yapılı Çevre Politikaları” konulu oturumla katılacak.

Mimarlar Odası'ndan verilen bilgiye göre, oturum 13 Kasım Cuma günü, saat 12.30–13.15 arasında, COP31 Yeşil Bölge bünyesindeki Dirençli Şehirler Programlama Alanı 1’de yer alacak. Oturumun panelistleri, Mimarlar Odası eski Başkanlarından Azmi Öge, Doğan Sahir, Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Doç. Dr. Polat Hançer olacak.

Oturumda, iklim kriziyle mücadelede mimarlara düşen sorumluluklar, ada coğrafyalarının iklim değişikliği karşısındaki kırılganlıkları, sürdürülebilir yapılaşma yaklaşımları ve iklim dirençli kentlerin oluşturulmasına yönelik politikalar konuşulacak.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner konuyla ilgili açıklamasında, iklim kriziyle mücadelenin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda mimari, kentsel ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu, Kıbrıs gibi iklim değişikliğinin etkilerine açık ada coğrafyalarında, yapılaşma politikalarının bilimsel veriler, sürdürülebilirlik ilkeleri ve uzun vadeli kamu yararı doğrultusunda şekillendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.