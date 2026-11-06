Açılışta sinemanın gücü ve çöl temalarına vurgu

Murat OBENLER/SELANİK

Yunanistan'ın en önemli sinema etkinliklerinden biri olan ve dünyanın dört bir yanından sinemacıların ilgi gösterdiği Avrupa’nın prestiji yüksek organizasyonlarından Selanik Uluslararası Film Festivali’nin 67’nci edisyonu 5 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Selanik'in tarihi sinema salonlarından Olympion'da gerçekleştirilen tören, yoğun katılımla gerçekleşti. 3 katlı salonun tamamen dolduğu gecede, sinemanın kültürel ve toplumsal önemine dikkat çekildi.

Açılış törenini oyuncu Tonya Sotiropoulou ile müzisyen, şarkıcı ve yönetmen Kostis Maraveyas sundu. İkili, festivalin bu yılki ana teması olan çölden hareketle, “Sinema olmasaydı hayatımız uçsuz bucaksız bir çöl olurdu” sözleriyle geceye anlamlı bir başlangıç yaptı. Festivalin sanat yönetmeni Orestis Andreadakis de açılışta söz alarak tüm devlet ve merkezi ve yerel hükümet yetkilileri ile festival partnerlerine teşekkür etti ve özellikle İspanyol yönetmen Oliver Laxe'nin festival kapsamında gerçekleştireceği etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Festivalin odağında çöl ve sinemanın anlatım gücü var

Toplam 258 filmi izleyiciyle buluşacağı bu yılki programda uluslararası ve Yunan sinemasından yapımların yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler, ustalık sınıfları ve sergiler de yer alıyor. Festivalin öne çıkan başlıklarından biri, Galiçyalı yönetmen Oliver Laxe'nin konuk küratörlüğünü üstlendiği “Welcome to the Desert” (Çöle Hoş Geldiniz) başlıklı özel seçki. Laxe'nin belirlediği 17 filmden oluşan seçki, çölü yalnızca coğrafi bir mekân olarak değil, aynı zamanda insanın hayatta kalma mücadelesini, yalnızlığını ve varoluşsal deneyimlerini yansıtan sinemasal bir alan olarak ele alıyor. Bu tematik yaklaşım, sinema salonlarının dışına taşınarak çoklu medya yerleştirmeleri ve görsel-işitsel çalışmalarla da destekleniyor.

“Selanik gibi film festivalleri şehrin uluslararası tanınmışlığına önemli katkılar sağlıyor”

Açılış gecesinin dikkat çeken başlıklarından biri de Selanik'in tarihi sinema salonlarının geleceği oldu.

Selanik Büyükşehir Belediye Başkanı Stelios Angeloudis'in törene katılamaması nedeniyle belediyeyi temsilen konuşan Kültür, Turizm Geliştirme ve Belediyeler Arası İş Birliğinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Vasilis Gakis, Film Festivali gibi bazı etkinliklerinin şehrin uluslararası tanınmışlığına çok şeyler kattığını ve festivalin Selanik şehri için önemine vurgu yaparak belediyenin festivale desteğinin sürdüğünü belirtti. Gakis, Meet the Neighbours yarışma bölümünde ikinci kez verilecek Selanik Belediyesi En İyi Senaryo Ödülü'nün 5 bin avroluk para ödülüyle desteklendiğini açıkladı.

Tarihi sinema salonları için koruma çağrısı

Orta Makedonya Bölge Başkan Yardımcısı Konstantinos Giousikas ise bölgenin festivale 14 yıldır verdiği desteği hatırlatarak, tarihi sinema salonlarının korunması konusunda yeni bir girişim başlatacaklarını duyurdu. Eski mahalle sinemalarının bir bölümünün otopark ve süpermarket gibi farklı alanlara dönüştürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Giousikas, Selanik ve genel olarak Orta Makedonya'da ayakta kalan tarihi sinema salonlarının korunması amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Sinema salonlarına sabotajlar protesto edildi: “Adalet Yoksa Barış Da Olamaz”

Festival programı içerisinde sahneye gelen öncesinde Aristoteles Üniversitesi Sinema bölümü öğrencilerden oluşan inisiyatif de Endüstrinin sinema salonlarına çeşitli açılardan sabotajlar düzenlediğini belirttikleri bir açıklama yaparak gösteri dünyası endüstrisinin boykot edilmesini istedikleri “Adalet Yoksa Barış Da Olamaz” başlıklı bir pankartı da sahnede açtılar.

Bu açıklama, festivalin yalnızca film gösterimlerinden ibaret olmadığını; sinema kültürünün yaşatılması, kent belleğinin korunması ve kültürel mekânların geleceği açısından da önemli bir platform olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Açılış filmi “Minotaur” oldu

Festivalin açılış filmi, Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in yönettiği Minotaur oldu. Cannes Film Festivali'nin 79. edisyonunda Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan film, Olympion'daki törenin ardından izleyiciyle buluştu. Festivalin sanat yönetmeni Orestis Andreadakis, film üzerine yaptığı değerlendirmede, yapımın kişisel bir aile dramından yola çıkarak daha geniş bir politik anlatıya ulaştığına dikkat çekti. Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin filmin arka planında hissedildiğini belirten Andreadakis, Zvyagintsev'in anlatısının güncel politik gerçeklikle kurduğu ilişkiye vurgu yaptı.

Açılış Limandaki Pavlos Pavlidis’in muhteşem konseriyle tamamlandı

Açılış gecesi Selanik Limanı'ndaki C Deposu'nda devam etti ve açılış partisi kapsamında düzenlenen konserde ünlü Yunanlı pop ve rock müzisyeni Pavlos Pavlidis sahne aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde Pavlidis yoğun tezahüratlar sonrasında 2 kez daha sahneye çıktı. Gecede Pavlidis, “Filistine Özgürlük” Çağrısı da yaptı.