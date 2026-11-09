YDÜ’den lise öğrencilerine finansal okuryazarlık ve girişimcilik eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Eğitimi” projesi, bu yıl da farklı devlet liselerinde öğrencilerle buluştu. Esin Leman Lisesi ve Bülent Ecevit Lisesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, gençlerin bilinçli finansal kararlar almalarını desteklemek ve girişimci düşünme becerilerini geliştirmek amaçlandı.

Gençlerin ekonomik farkındalıklarını artırmayı, bilinçli finansal kararlar almalarını desteklemeyi ve girişimci düşünce yapısını geliştirmeyi amaçlayan program, Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik bilgi birikimini toplumla buluşturan ve üniversite ile ortaöğretim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendiren toplumsal katkı çalışmalarının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Finansal okuryazarlık ve girişimcilik bilinci erken yaşta gelişiyor!

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Baykan tarafından gerçekleştirilen sunumda öğrencilere; bütçe yönetimi, tasarruf bilinci, finansal riskler, girişimcilik kültürü ve iş fikri geliştirme gibi konularda bilgiler aktarıldı. Finansal okuryazarlığın yalnızca ekonomik kavramları öğrenmekten ibaret olmadığını vurgulayan Baykan, bu becerinin günlük yaşamda bilinçli tercihler yapabilme, kaynakları etkin kullanabilme ve geleceğe yönelik sağlıklı planlamalar gerçekleştirebilme açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkileşimli anlatımı ve günlük yaşamdan verdiği örneklerle öğrencilerin finansal kavramları somut durumlarla ilişkilendirmelerini sağlayan Baykan, girişimcilik konusunda da farklı bakış açıları kazanmalarına katkıda bulundu. Özellikle iş fikri geliştirme, fırsatları değerlendirme ve finansal sorumluluk konularına değinerek gençlerin girişimci düşünme becerilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çeken Baykan, finansal bilinç ve girişimcilik kültürünün erken yaşlarda kazanılmasının bireylerin gelecekteki ekonomik kararlarında önemli bir rol oynadığını belirtti.