Güneyde yıllık enflasyon yüzde 4,4

Kıbrıs’ın güneyinde hayat pahalılığı ve enflasyonun tüketiciler üzerindeki etkileri basında yer almaya devam ediyor.

Ekim ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 4,4 olarak kaydedildiği adanın güneyinde, tüketicilerin önemli bir bölümünün gıda ve sağlık harcamalarını kısmak zorunda kaldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Az Alışveriş Yapıyoruz, Çok Para Ödüyoruz” başlığıyla yayımladığı haberinde, enerji krizinin yol açtığı enflasyonun olumsuz etkilerinin Güney Kıbrıs’ta hissedilmeye devam ettiğini yazdı.

Haberde, tüketicilerin günlük harcamalarında kısıtlamaya gittiği belirtilirken, yaklaşık her iki tüketiciden birinin, yani yüzde 47’sinin, geçim sıkıntısı nedeniyle gıda ve sağlıkla ilgili günlük harcamalarını azaltmak zorunda kaldığı kaydedildi. Gazete, Avrupa Yatırım Bankası’nın konuyla ilgili araştırmasına da yer verdi.

Enflasyon rakamları

Alithia, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı bir başka haberinde ise Kıbrıs’ta (güney) yıllık enflasyonun Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla 1,12 puan artarak yıllık olarak yüzde 4,4’e yükseldiğini bildirdi.

Habere göre, Ocak-Ekim 2026 dönemindeki yıllık enflasyon oranı, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Eylül ayına kıyasla Ekim ayında en fazla fiyat artışı yüzde 5,4 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Barınma, elektrik, su ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 1,8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,5, taşımacılıkta ise yüzde 1,4 artış kaydedildi.