Öztürkler: “Yaklaşık 1500 depremzede kardeşimiz giriş yapmıştır”
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzedelere ilişkin açıklama yaptı.
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzedelere ilişkin açıklama yaptı.
Öztürkler, 1 Mart tarihi itibariye Kıbrıs’ın kuzeyine 1497 depremzedenin geldiğini açıkladı.
Öztürkler, aynı zamanda depremzedelere 90 gün vize verildiğini de ifade etti.
Öztürkler, “8 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 90 gün süre ile yürürlükte olacak özel koşullara haiz genelge kapsamında KKTC’ye 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 1500 (1497) depremzede kardeşimiz giriş yapmıştır” dedi.
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