Genç iş insanı Ceran Tunalı, elektrik kesintilerine isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunalı, "Geleceğe böyle mi yürüyeceksiniz siz ve yandaşlarınız. Oturduğunuz yerde aldığınız maaşları hak etmiyorsunuz" diyerek isyan etti.

Tunalı'nın paylaşımı şöyle:

Lefkoşa organize sanayi bölgesi üretimin olduğu bir yerde elektrik kesintisi yapılıyor ve sonrada sen üreticinin yanındayız diyorsun.

İmalatı tamamlanamayan ürünler ve zarara uğratılan imalatçı ne yapacak hiç düşündünüz mü? Geleceğe böyle mi yürüyeceksiniz siz ve yandaşlarınız. Oturduğunuz yerde aldığınız maaşları hak etmiyorsunuz.

Umarım bu halk artık uyanır da Geleceğe bunlarla yürüyemeyceğini anlar, tabi bir menfaatleri yoksa"