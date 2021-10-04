Zaroğlu: Hükümete nisap konusunda desteğim yok

Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, bugünkü Meclis Genel Kurulu toplantısında hükümete nisap konusunda desteğinin olmadığını açıkladı.

Zaroğlu, muhalefetle birlikte seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ne Başbakan ne de herhangi bir kişiyle nisabı sağlama konusunda herhangi bir teması olmadığını ifade eden Zaroğlu, “Sorun çözermiş gibi görünen tarafta olup, sorun yaratan taraf oldular” şeklinde konuştu.

Zaroğlu, bundan sonraki Meclis oturumlarının açılmaması halinde, milletvekili maaşını da devlete iade edeceğini belirtti.

Zaroğlu’nun BRT’de yaptığı açıklamalar özetle şöyle: Nisap konusunda defalarca durumu bildirmiştim. Bir milletvekilinin Meclis’i çalıştırması görevidir. Geçmiş süreçte de bu düşüncemi fiiliyata dökerek, hükümete destek veren tarafta oldum. Sorumluluk ağırlık olarak hükümettedir. Muhalefet tarafından da gereği yapılmalı dedik. Ama bir milletvekilinin halkın çıkarını korumak da görevi... Halkın elini cebine uzatan, bitti olarak tanımladığım hükümetin, seçim tarihinin belirlenmesi şahsımın sorumluluğudur. Bugün hükümete nisap konusunda desteğim yoktur. Seçim tarihi kesinlikle belirlenmelidir. Üzerinde mutabakat sağlanan yasaların gelmesi şartıyla seçim tarihi belirlenmeliydi.

Benimle herhangi bir görüşmem olmadı, ne Başbakan ne de bir başkasıyla temasım olmadı. Sorun çözermiş gibi görünen tarafta olup, sorun yaratan taraf oldular. Bu da önümüzdeki günlerde gerçekleşen kurultaydan kaynaklanıyor.

Bundan sonraki Meclis oturumlarının açılmaması halinde, milletvekili maaşımı da devlete iade edeceğim. Çalışmayan Meclis’te maaş da almasınlar. Bu saat itibariyle hükümete hiçbir şekilde desteğim yok. Erken seçim tarihi muhalefetle belirlenmeli. O zaman Meclis’e girilir, destek verilir. Ortak akılla, üzerinde ortak fikre verilen yasalara destek vermek şartıyla seçime gidilebilir.

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