Büyük Av 1 Kasım'da başlıyor

Büyük Av Sezonu, 1 Kasım Pazar günü açılıyor. Avcılar, 3 Ocak’a kadar devam edecek sezon boyunca toplam 11 gün avlanabilecek.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası ile Büyük Av sezonuna ilişkin geçerli harita Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa uyarınca avcılar; 1, 8, 15, 22, 29 Kasım, 5, 13, 20, 27, 30 Aralık ve 3 Ocak tarihlerinde olmak üzere toplam 11 gün ava çıkabilecek.

Büyük Av’da sadece tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Avcılar bir av gününde en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa ve 20 cikla vurabilecek.Belirlenen avlanma kurallarının ihlali durumunda vatandaşlar Alo 140 ve 1189 numaralı telefon hatlarına ihbarda bulunabilecek.