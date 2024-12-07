Londra’da, yüz tanıma teknolojisiyle bir yılda arama kaydı olan 540 kişiyi yakalandı

Londra Metropolitan Polisi, "Canlı Yüz Tanıma (LFR)" teknolojisi kullanarak bir yıl içinde hırsızlıktan tecavüze kadar çeşitli suçlardan aranan 540 kişiyi yakaladı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, kenti daha güvenli hale getirmek için LFR sistemleri taşıyan araçların Londra sokaklarında dolaştığı bildirildi.

Bu sistemlerin görüntüye giren kişilerin yüzleriyle, arama kaydı olan kişileri canlı olarak karşılaştırdığı belirtilen açıklamada, görüntüdeki kişinin arama kaydı olması halinde polise bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 1 yılda çeşitli suçlardan aranan 540 kişinin LFR teknolojisi sayesinde yakalandığı, bu kişilerden 50'sinin şiddet, takip ve tecavüz gibi kadınlara karşı işlenen suçlardan arandığı bilgisi verildi.

Yakalanan 50 kişinin cinsel suçlardan yargılandığı ancak şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği, 406 kişi hakkında da davalar açılarak adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Yakalananlar arasında hırsızlıktan arananların da olduğu ifade edildi.

Açıklamada sistemin çalışmasına örnek olarak, cinsel saldırı suçundan ceza almış bir kişinin, yeni kız arkadaşı ve onun küçük kız kardeşiyle yüz tanıma teknolojisine yakalanması gösterildi.

Söz konusu kişinin bu suçtan ceza aldığını kız arkadaşı ve kardeşine söylemediğinin ortaya çıktığı, potansiyel bir suçun önüne geçmek için işlem başlatıldığı kaydedildi.

LFR'nin mahremiyeti ihlal ettiği eleştirilerine de değinilen açıklamada, görüntüye yansıyan kişilerin arama kaydı yoksa bu kişilere ait verilerin anlık olarak silindiği belirtildi.

Açıklamada, sistemin uyarı vermesinin direkt bir gözaltına sebebiyet vermeyeceği de vurgulanarak, uyarı halinde polis memurlarının kimlik tespiti yapıp mahkeme kararlarını incelediği ifade edildi.