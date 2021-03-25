“Komite, Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişikliği onayladı”



Avrupa Komisyonu, Hellim/Hallouminin Kıbrıs’a coğrafi tescili için yürütülen süreçte ilk önemli adımı attı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek, “Gıda Sağlığı Komitesi”nde Yeşil Hat Tüzüğü’ne yönelik değişikliğin onaylandığını belirtti.



“Şimdi sırada tescilin onayı vardır ve hiçbir pürüz beklemiyorum” diyen Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’nun önerisiyle komiteye giden değişikliğin onaylanmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.



Tescille birlikte ‘Komiser Koleji’ne gidecek önerilerin yasalaşma sürecine ilerleyeceğini anlatan Kızılyürek, “Hellim tescilinin en geç nisan ortasında tamamlanacağını umuyorum” dedi.



Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişiklikle, adanın kuzeyinde, Avrupa standartlarında üretilecek hellim; Avrupa Birliği pazarına girebilecek.

