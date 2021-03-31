Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. "Anastasiadis parlamenter sistem önerdi"
AB: Hellimin kabul ve açıklaması Nisan ortası

AB: Hellimin kabul ve açıklaması Nisan ortası

AB Komisyonu: Halloumi-Hellim’in menşe ürün kaydının Nisan 2021 ortası kabul edilmesi ve açıklanması bekleniyor.

A+A-

AB Komisyonu: Halloumi-Hellim’in menşe ürün kaydının Nisan 2021 ortası kabul edilmesi ve açıklanması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili Sözcüsü Miriam Garcia Ferre, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Halloumi-Hellim’in menşe ürün kaydının Nisan 2021 ortası kabul edilmesi ve açıklanmasının beklendiğini söyledi.

 Prosedür ve ileri adımlarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sözcü Ferre, ‘Halloumi-Hellim’in menşe ürün olarak kayıt önerisinin 26 Mart Cuma günü Kalite Komitesi’nde görüşüldüğünü, ardından üye ülkelerin oylama yaptıklarını belirtti.

 Sözcü, “Üye ülkelerin olumlu oylarının ardından, yasal metnin kabul prosedürü başlayacak; kabul ve açıklama Nisan 2021 ortası bekleniyor” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 265 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
Erhürman: “Hellimi gerçek anlamda sahiplenme, planlama ve strateji geliştirme zamanıdır”Erhürman: “Hellimi gerçek anlamda sahiplenme, planlama ve strateji geliştirme zamanıdır”Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nda Hellim /Halloumi tescilinin onaylanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, hellimin gerçek anlamda sahiplenilmesi gerektiğine ifade etti.
Avrupa "hellim" tescilini onayladıAvrupa "hellim" tescilini onayladı
“Komite, Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişikliği onayladı”“Komite, Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişikliği onayladı”Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek, “Gıda Sağlığı Komitesi”nde Yeşil Hat Tüzüğü’ne yönelik değişikliğin onaylandığını belirtti.