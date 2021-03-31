AB: Hellimin kabul ve açıklaması Nisan ortası

AB Komisyonu: Halloumi-Hellim’in menşe ürün kaydının Nisan 2021 ortası kabul edilmesi ve açıklanması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili Sözcüsü Miriam Garcia Ferre, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Halloumi-Hellim’in menşe ürün kaydının Nisan 2021 ortası kabul edilmesi ve açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Prosedür ve ileri adımlarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sözcü Ferre, ‘Halloumi-Hellim’in menşe ürün olarak kayıt önerisinin 26 Mart Cuma günü Kalite Komitesi’nde görüşüldüğünü, ardından üye ülkelerin oylama yaptıklarını belirtti.

Sözcü, “Üye ülkelerin olumlu oylarının ardından, yasal metnin kabul prosedürü başlayacak; kabul ve açıklama Nisan 2021 ortası bekleniyor” şeklinde konuştu.