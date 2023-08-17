Kilise'de kelime-i şahadet getiren kişiye yasal işlem

Dipkarpaz’da Zaferburnu mevkiinde bulunan Apostolos Andreas Kilisesi'nde dün görevli papazın yanına giderek kelime-i şahadet getiren ve sosyal medyada tepki çeken 43 yaşındaki Mehmet Erol Muvali hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili polis açıklaması şöyle:

RAHATSIZLIK VE UYGUNSUZ TAVRI HAREKET

16.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Dipkarpaz’da Zaferburnu mevkiinde bulunan Apostolos Andreas kilisesinde, M.E.(E-43), kilise içerisinde görevli papazın yanına giderek kelime-i şahadet getirdiği sırada, yaptığı bu olayı tasarrufundaki cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada servis etmiştir. Bahse konu şahıs Polis Karakoluna celp edilerek mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket suçlarından aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.