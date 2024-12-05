Kıbrıslı liderlere ortak çağrı: “Yeni geçiş kapıları açın”

Haber: Cemre Peral Yanıker

Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)

Kıbrıslı liderlere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) çağrısını ve toplumların sesini dikkate alarak, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir anlaşmaya varmaları çağrısında bulunuldu.

Yeni barikatların açılmasının Kıbrıs sorununa “barışçıl ve sürdürülebilir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki çabalara olumlu katkıda bulunacağı" da kaydedildi.

Statüko karşıtı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler, Lefkoşa ara bölgede "yeni geçiş noktalarının açılması için liderleri ve toplumları cesaretlendirmek” amacıyla basın açıklaması yaptı.

Slovakya Büyükelçiliği organizasyonunda düzenlenen etkinliğe, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, Kıbrıs'ın kuzeyinden; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Kıbrıs'ın güneyinden; Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos, Kiracıköy Belediye Başkanı Kiryakos Kareklas ve Dillirga Köyleri Kompleksi Başkanı Nikos Kleanthus da katılarak, destek verdi.

Siyasi partilerin ortak açıklaması, İngilizce dilinde Slovakya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Martin Bezak, Türkçe dilinde Kıbrıslı Türk siyasi partileri temsilcisi Salih Çeliker ve Rumca olarak Kıbrıslı Rum siyasi partileri temsilcisi Elias Demetriou tarafından okundu.

“Liderler yeni geçiş noktalarının açılması için çabalarını yoğunlaştırmalı”

Açıklamada, Kıbrıs'taki liderlere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çağrısını ve toplumların sesini dikkate alarak, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir anlaşmaya varmaları çağrısında bulunuldu.

Lefkoşa’da, Değirmenlik-Akıncılar bölgesinde ve Erenköy’de yeni geçiş noktalarının açılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu kapıların günlük sorunlarla mücadeleye katkı sağlayacağı, toplumlar arası ilişkileri güçlendireceği belirtildi.

Geçiş noktalarının açılması konusunda “empati ve iş birliği ruhuyla hareket edilmesi” talebinde bulunulan açıklamada, “Tüm Kıbrıslıların ortak çıkarları toplumlardan birinin diğeri karşısındaki çıkarlarından önce gelmelidir.” denildi; yeni sınır kapıları açılmasının Kıbrıs sorununa “barışçıl ve sürdürülebilir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarına da olumlu katkıda bulunacağı” ifade edildi.

Ortak açıklamanın ardından belediye başkanları da söz aldı.

Harmancı: “Farklı geçiş noktalarının açılması kaçınılmaz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, siyasi partilerin ortak açıklamasını önemli bulduklarını kaydederek, adadaki bütün geçişlerin yüzde 70’inin Lefkoşa'dan yapıldığını, Lefkoşa'daki geçiş noktalarının rahatlaması için farklı geçiş noktalarının açılmasının kaçınılmaz boyuta geldiğini belirtti.

Harmancı, geçişlerin, hem insani boyutta, hem de ortak kültürel ve tarihi mirasın korunması açısından önemine dikkat çekerek, yapılan açıklamayı kendi çalışmaları bakımından “motive edici” bulduklarını söyledi.

Pruncos: “Yeni geçiş noktaları, nihai hedef için gerekli adım”

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos da etkinliğin önemini vurgulayarak, kapıların açılmasının nihai hedefleri olmadığını ancak nihai hedefleri doğrultusunda gerekli bir adım olduğunu kaydetti.

Pruncos, yeni kapılar açılmasıyla iki toplumun daha fazla bir araya geleceğini ve birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ifade etti, 2003 yılında açılan ilk geçiş kapısının iki toplumun huzur içerisinde bir araya gelebileceğini gösterdiğini söyledi. Lefkoşa’da açılacak bir kapının Lefkoşa halkının günlük işlerini rahatlatacağını söyleyen Pruncos, yeni kapılar açılmasının diğer bölgeler için de yararlı olacağını kaydetti.

Karavezirler: “Kiracıköy ve Limya kapılarının açılmasına öncülük etmek istiyoruz”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, Slovakya Büyükelçiliği’ne organizasyonundan dolayı teşekkür ederek, bölgelerinde yer alan Kiracıköy ve Limya kapılarının açılmasına öncülük etmek istediklerini kaydetti.

İzlenilecek yolun uzun bir yol olduğunu ve liderlerin çalışmalarıyla sonuçlanabileceğini belirten Karavezirler, Belediye olarak kendilerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını söyledi.

Ardından Kiracıköy Belediye Başkanı Kiryakos Kareklas ve Dillirga Köyleri Kompleksi Başkanı Nikos Kleanthus konuştu.

Ortak açıklamaya aşağıdaki partiler imza koydu:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Bağımsızlık Yolu(BY), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), AKEL, Kıbrıs Yeşiller Partisi, DEPA, DIKO, DISY, Birleşik Demokratlar”