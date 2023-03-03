Kıbrıslı genç Kyprianos’un cesedi DNA üzerinden teşhis edildi
Yunanistan’da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında Kıbrıslı genç Kyprianos Papaioannou'nun cesedi DNA üzerinden teşhis edildi.
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Yunanistan’da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında Kıbrıslı genç Kyprianos Papaioannou'nun cesedi DNA üzerinden teşhis edildi.
Talihsiz gencin ailesine haber verildi.
Mağusa (Αμμοχώστου) bölgesinden olan talihsiz genç Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde Hukuk eğitimine devam ediyordu.
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Etiketler : yunanistan, tren kazası