"Hem zam, hem kesinti, artık yeter, dayanamıyoruz"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Elektriğe yapılan yüklü miktarda zammın ardından “üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği” gerekçe gösterilerek başlatılan dönüşümlü elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, yüksek maliyetler ödediklerini ancak yine de elektrik kesintisi olduğuna dikkat çekti “Her şekilde mağdur oluyoruz, artık pes” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan elektrik zammını da değerlendiren yurttaşlar “Klima duvarda süs duruyor. Faturaya yansıyacak diye çalıştırmaya korkuyoruz. Donuyoruz ama klimanın kumandasına elimiz gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Gelecekten de umudunu kesen yurttaşlar, “Günden güne daha kötüye gidiyoruz, mevcut politikalarla yürümüyor. Ancak uluslararası hukuka dahil olursak önümüzü görebileceğiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yaşanan ülke genelinde dönüşümlü olarak gerçekleşen elektrik kesintilerini ‘üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği’ olarak açıklamıştı.

Vatandaşlar ne dedi?

Eren Köse: “Kesinti 1 saat de, 2 saat de olsa hayatı etkiliyor”

“Yaşananlar karşısında ne söyleyebiliriz ki? Ekonomik anlamda çok zor günler yaşıyoruz. Yapılan zamlar yetmezmiş gibi bir de elektrik kesintisi yaşıyoruz. Kesinti 1 saatte, 2 saatte olsa hayatı etkiliyor çünkü hava çok soğuk. Küçük çocuğu olan ya da hasta olan insanlar var. Bu mağduriyet mümkün olan en kısa zamanda giderilmeli.”

Sezer Saymaz: “Tam iş yapacağımız saat elektrikler kesiliyor”

“Bu kadar sıkıntı stresin içerisinde nasıl her gün kesintiler olur da buna bir çare bulunamaz ben anlamıyorum. Tam iş yapacağımız saat elektrikler kesiliyor. Makine çalışmazsa ben satış yapamam ki…

Onu geçtik evinde çocuğu olan insanlar var. Biz yine idare edebiliyoruz da çocuklar için büyük bir sorun. İşin bir başka yöne de ekonomik. Böyle bir zamanda bu kadar zam yapmak doğru değil. Verilen asgari ücret artışını, bu zamlarla birlikte geri alındı. Hep biz mağdur oluyoruz, yeter artık.”

Tekbir Tanrıverdi: “Tam iş yapacağımız zaman elektrik kesintisi olması bizim için büyük bir engel”

“İşimizin aktif olduğu saatlerde elektrik kesiliyor. Elektrik kesildiğinde biz iş yapamıyoruz, yemek pişiremiyoruz. Zaten piyasa çok kötü, insanların alım gücü zaten sıfırlanmış, her gün zam yapılıyor bir de tam iş yapacağımız zaman elektrik kesintisi olması bizim için büyük bir engel. Seçim öncesi vaatler yapılıyor ama seçim geçtikten sonra bunlar unutuluyor. Ne yazık ki, bu ülkede bir gelecek yok. Günden güne kötüye doğru gidiyoruz.”

Erdoğan Ersever: “Bu soğuk havada kesintilerin yaşanması hiç doğru değil”

“Hem zam yapıldı, hem de sürekli olarak elektrik kesintisi yaşanıyor. Hiç olmayacak saatte elektrik kesiliyor. Halk her şekilde mağdur oluyor. Bu soğuk havada kesintilerin yaşanması hiç doğru değil. Açık söylemek gerekirse bu ülkede artık bir gelecek kalmadı. Bu mevcut politikayla yürümüyor, günden güne daha da kötüye gidiyor. Ancak uluslararası hukuka dahil olursak önümüzü görebileceğiz.” ­

Fatoş Güler: “Hem yüksek miktar ödüyoruz, hem de arıza sonucu kesinti yaşanıyor”

“Son dönemde çok fazla zam yapıldı. Halkın alım gücü bu zamlar karşısında yok oldu. Bu zamlarla birlikte insanları göçe zorluyorlar çünkü bu ülkede bir gelecek kalmadı. Ülkeden kaçabilen kaçacak, kaçamayan da burada sürünmeye devam edecek. Son dönemde sürekli olarak elektrik kesintileri de yaşanıyor ve bu da artık ‘pes’ dedirtiyor. Sürekli olarak arıza oluyor ve bu yeni bir şey de değil. Şiddetli bir yağmur veya fırtına olduğu günlerde elektrik hep kesiliyordu. Bu sorun niye çözülemiyor anlamış değilim açıkçası. Hem yüksek miktar ödüyoruz, hem de arıza sonucu kesinti yaşanıyor. Her şekilde mağdur oluyoruz.”

Kürşat Özcahitli: “Benim dükkanımdaki buzdolabının bir motoru arıza yapsa onun masrafını kim karşılayacak?

“Ben bir kasabım ve dükkanımda buzdolabı çalıştığı için yüklü miktarda elektrik faturası ödüyorum. Tabii, yaz aylarında bu ikiye katlanıyor. Son yapılan elektrik zammından sonra faturamızın ne olacağını bekliyoruz. Televizyonu bile kumandadan değil de, prizden kapatıyoruz artık. O duruma geldik. Bunun dışında elektrik kesintisi de yaşanıyor. Ortada bir beceriksizlik var. Sürekli olarak elektrik kesinti yaşanmasının en büyük sebebi o. Benim dükkanımdaki buzdolabının bir motoru arıza yapsa onun masrafını kim karşılaşalayacak? Yine ben karşılayacağım. Her şekilde vatandaş oluyor. İşin kötü tarafı konuşuyoruz ama bizi dinleyen de yok.”

Ömer Bedir: “Klimanın kumandasına elimiz gitmiyor”

“Geçtiğimiz aylarda asgari ücrete yapılan artış, sadece elektrik zammıyla birlikte yok oldu gitti. 200 TL fatura ödüyorduk, şimdi 600-700 TL olacak… Klima duvarda süs duruyor. Faturaya yansıyacak diye çalıştırmaya korkuyoruz. Donuyoruz ama klimanın kumandasına elimiz gitmiyor. Sadece bir televizyon izleyebiliyoruz, başka hiçbir şey açamıyoruz. Bunun yanında bir de sürekli olarak kesintiler oluyor. Bu soğuk havada kesintilerin yaşanması doğru değil. Nereye kadar gideceği de belli değil, mağdur olan hep biziz.”

Yusuf Kardaş: “Ya elektrik faturasını ödeyebilmek ya da arabamıza benzin koyabilmek için çalışıyoruz”

“Son dönemde yaşanan zamlardan sonra ya elektrik faturasını ödeyebilmek ya da arabamıza benzin koyabilmek için çalışıyoruz. Sosyal hayat hiç kalmadı. Bu zamların yanında elektrik kesinlerinin yaşanması da, hele havaların soğuk olduğu bu dönemde hiç doğru değil. Halkın mağdur olmaması lazım ama halk her şekilde mağdur oluyor. Ben 22 yaşındayım ve bu ülkede bir gelecek göremiyorum. Günü birlik yaşıyoruz.”