Güzelyurt’ta uyuşturucu operasyonu 6 kişi tutuklandı

Güzelyurt'ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar H.S.M., I.L., N.K., L.T.C., D.K.G., ve K.K.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlıların ‘Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarrufu’ suçundan tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından H.S.M.’nin kullanımında bulunan ve diğer 5 zanlının yolcu olarak bulunduğu ZRP 945 plakalı aracı Ecevit Caddesi Yeşilyurt’ta Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında ışıksız olarak Güzelyurt istikametine doğru seyir etiğini tespit ettiklerini söyledi.

Görevli polislerin konu aracı durdurdukları esnada, aracın sol ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığını fark etmeleri üzerine, yapılan kontrolde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Polis, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.