Gazeteciler Birliği: “İfade özgürlüğünü kısıtlama girişimi…Her türlü mücadele verilecek”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Birliğin Yönetim Kurulu imzasını taşıyan açıklamada, hazırlıkları yıllardır devam eden yasarının bitirildiği zaman KTGB ile istişare edileceğinin söylendiği ancak buna karşın, Resmi Gazete’de yayımlanmış bir halde görüldüğü belirtilerek, “Bu bizleri üzmüştür” ifadeleri kullanıldı.

“Hükümetin medyanın gelirlerinden pay almayı tercih etmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir”

Açıklamada, “tasarının mevcut şekliyle geçmesinin ülkemiz medyası ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sıkıntılar doğuracağı aşikardır” denilerek şöyle devam edildi:

“İnternet televizyonculuğunun düzenleme altına alınmasını savunmakla birlikte mevcut tasarıda aranan koşullar birçok yayının maddi beklentinin yüksekliğinden dolayı kapanmasıyla karşı karşıyayız. Devletin ülke medyasına destek olmasını beklerken, hükümetin medyanın gelirlerinden pay almayı tercih etmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

“Muğlâk ve elastiki ifadeler, ifade özgürlüğünü kısıtlama girişiminin devamı”

Yasaya eklenen yayın ilkelerinde bazı muğlâk ve elastiki ifadelerin yer almasının, ifade özgürlüğünü kısıtlama girişiminin devamı olarak görüldüğü belirtilen açıklama, şöyle sürdü:

“Hukukçularımızla daha derinlemesine incelemeye başladığımız tasarıyla ilgili olarak üyelerimizden gelen hassasiyetleri de değerlendirerek tasarıyla ilgili resmi görüşümüzü meclise sunup, endişe verici maddelerin değiştirilmesi için de her türlü mücadeleyi vereceğimizi belirtmek isteriz.”