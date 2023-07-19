Esentepe'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Esentepe, Bahçeli'de salon araç ile traktör çarpıştı. Traktör şoförü Mustafa Nergiz hayatını kaybetti.

Polis'in açıklaması:

19.07.2023 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Esentepe - Bahçeli Anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında, Yıltan KULLE (E-66), 122 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa NERGİZ (E-46) yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen AC 642 plakalı traktör takla atmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücüsü Bahçeli'de sakin Mustafa NERGİZ kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. HL 900 plakalı araç sürücüsü Yıltan KULLE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.