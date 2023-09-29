Ercan Havalimanı’nda peyzaj çalışmalarında Kıbrıs'a özgü bitkiler ekildi

Ercan Havalimanı’nda peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Kıbrıs’a özgü bitkiler Ercan Havalimanı çevresinde toprakla buluştu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada, havalimanının peyzaj çalışmaları kapsamında bir yılda binlerce çiçek ve fidan havalimanının dışından başlayarak iç bölümlere kadar ekildi.

Taşyapı İnşaat Mimar ve Peyzaj Koordinatörü Sevgi Tokgöz, son bir yılda havalimanının çevresine Kıbrıs’a özgü ağaçlar ile çok sayıda çiçek ve fidan ekildiğini belirterek, yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alana dikilen fidanların düzenli olarak sulama ve bakım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Ekim çalışmalarının sürdüğünü ifade ede Tokgöz, havalimanı etrafında yeşil bir çevre ve güzel bir doğa yaratmayı hedeflediklerini belirtti.