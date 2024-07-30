Duvara sıkışan Spiral makinesi çıkarmaya çalışırken kesici uç yanağını kesti
Lapta'da dün meydana gelen "iş kazasında" 30 yaşındaki Nurbu Lama yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Lapta'da dün meydana gelen "iş kazasında" 30 yaşındaki Nurbu Lama yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lapta'da dün 08.00 sıralarında bir inşaat şirketine ait şantiyede çalışan 30 yaşındaki Nurbu Lama, duvara sıkışan spiral makinesini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştığı esnada, kesici ucun yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.
İşçi, olayın ardından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılırken, sağ yanak kısmında kesik teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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