Durov: "Belki de insanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz"

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram Messenger'a yoğun kullanıcı geçişinin tarihteki ‘en büyük dijital göç’ olduğunu söyledi.

Pavel Durov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda, “Belki de insanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Bu fenomeni takiben, iki devlet başkanı Telegram'a geçiş yaptı: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadesini kullandı.

Durov, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da olduğu bazı ülke liderlerinin halihazırda Telegram’ı kullandığını hatırlatarak şunları ifade etti:

“Siyasi liderler ve çok sayıda kamu kuruluşunun dezenformasyona karşı mücadelede ve önemli olaylarla ilgili bilgileri yayma konusunda Telegram'a güvenmelerinden onur duyuyoruz.”

Durov, Telegram’ın kullanıcının abone olduğu içeriği görüp görmeyeceğini belirleyen opak algoritmalar kullanmadığını vurgu yaparak, “Sonuç olarak, telegram kanalları kanaat önderleri ve takipçileri arasında güvenilir iletişimin tek doğrudan yoludur” diye yazdı.

Durov, geçen Salı günü yaptığı açıklamada, Telegram kullanıcılarının sayısının 500 milyonu aştığı ve sadece son üç günde 25 milyon arttığını belirtmişti.

Facebook verilerinin aktarımını da içeren WhatsApp’ın kurallarındaki son değişiklikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarının bloke edilmesi Telegram’a geçişi hızlandırmıştı.