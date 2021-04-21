Çeler’den ‘siyasi darbe’ açıklaması: Kavga büyük olacak

TDP milletvekili Zeki Çeler, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in Meclis Komite üyeleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi, “bu demokratik temsiliyet hakları çerçevesinde, resmen siyasi darbe demektir” dedi.

“Kavga büyük olarak diyen” Çeler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ne yani Tıpkı Makarios’un 1963 te Kıbrıslı Türk Seçilmişlere ve Başkan yardımcısına yaptığı gibi bizleri meclis dışı da mı tutacaklar?”