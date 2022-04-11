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Çavuşoğlu: Yasa çalışması 10 yıldır hayata geçmiyor

Çavuşoğlu: Yasa çalışması 10 yıldır hayata geçmiyor

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz konusu yasa çalışmasının 10 yıldır hayata geçmediğini dile getirdi, “Uygulaması da 3 günde mükemmel şekle girecek diye beklenti içerisine girmek doğru değil” şeklinde konuştu.

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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz konusu yasa çalışmasının 10 yıldır hayata geçmediğini dile getirdi, “Uygulaması da 3 günde mükemmel şekle girecek diye beklenti içerisine girmek doğru değil” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde hayata geçebileceğini savundu.

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