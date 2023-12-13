Casino müdürleri mahkemeye çıkarıldı: “Vergi adı altında kesinti yapmaları yasadışı”

“KKTC” vatandaşı M.E.’nin casinoya girmesine izin verdikleri, oyun oynamasına müsaade edip, 2 milyon 266 bin TL kazanmasını sağladıkları ve kazanılan ikramiyeden vergi kestikleri tespit edilen casino müdürü B.T. Slot Müdürü M.K.Ş. ve kasa sorumlusu B.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların 28 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket”, “sahte belge düzenleme ve sahtekârlıkla para temini" suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi.

Polis, Lefkoşa’daki bir casinoda kumar oynayıp, “Jackpot” ikramiyesini kazanarak gelir elde eden KKTC vatandaşı M.E. ile ilgili davanın 5 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandığını hatırlattı.

Polis, Ağır Ceza Mahkemesinin casino ile ilgili “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası” tahtında tahkikat başlatılmasına emir verdiğini hatırlattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Casino Müdürü B.T., Slot Müdürü M.H.Ş.ve Kasa Sorumlusu B.Ç.’nin 28 Eylül 2019 tarihinde, içeri girmesi ve şans oyunu oynaması yasak olan KKTC vatandaşı M.E.’nin oyun makinelerinde oynayıp “Jackpot” isimli büyük ikramiyeden toplam 2 milyon 266 bin 608,38 TL kazanmasına olanak sağladıklarını belirtti.

Polis, zanlıların, M.E.’nin kazanmış olduğu paradan gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek vergi adı altında %12'sini kesinti yaparak 271 bin 993,07 Türk Lirasını sahte davranış ile temin ettiklerini açıkladı.

Polis, Ağır Ceza Mahkemesinin dava kararında Anayasanın 75. maddesine göre herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu, vergi resim ve harçlar ve benzeri mali yükümlerin ancak yasa ile konulduğunu ve yasaların emrettiği şekilde devlete verginin ödenmesinin her vatandaşın ödevi olduğunu ve yasaların öngördüğü şekilde sadece devletin vergi toplayabileceğini, bunun dışında her hangi birinin vergi adı altında alacağı herhangi bir bedelin yasa dışı olup, suç geliri olduğunun vurgulandığına değindi.

Polis, kararda casinonun, M.E.’nin kazanmış olduğu ikramiyeden devlet adına hareket edip vergi adı altında kesinti yapmasının yasa dışı olduğunun vurgulandığını belirtti.

Polis, zanlıların işledikleri suçların Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren suçlar olduğunu ifade ederek, ileride davalarında hazır olmalarını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.