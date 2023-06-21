“Bir grup Kıbrıslı Türk ile ofisimde görüştük, Eylül’de duyurular yapacağız”

Kıbrıs Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdiği basın toplantısında, Bunu ilk kez açıklıyorum” diyerek, bir grup Kıbrıslı Türk’ten oluşan heyeti ofisinde kabul ettiğini ve görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi, Eylül ayında bir takım duyurular yapacaklarını ifade etti.

Basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Cyprus Mail’in, iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek için hükümetin atacağı adımların neler olacağına yönelik sorusu üzerine, “Bunu ilk kez açıklıyorum” diyerek, bir grup Kıbrıslı Türk’ten oluşan heyeti ofisinde kabul ettiğini ve görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Hükümetin, kuzeydeki yönetimden bağımsız şekilde Kıbrıslı Türkler için alabileceği bir dizi önlemi” görüştüklerini söyleyen Hristodulidis, görüşmenin içeriğine ilişkin başka detay vermedi, Eylül ayına kadar bir takım duyurular yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

“Atacakları adımlara ilişkin, kuzeydeki yönetimden herhangi bir hareket beklemediğini, bu adımların Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin atacağı adımlar olacağını” yineleyen Hristodulidis, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou'dan da konuyla ilgili teklifler aldığını kaydetti.